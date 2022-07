Capitale di Stato indipendente da Francia nel 62 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale di Stato indipendente da Francia nel 62. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALGERI

Significato/Curiosita : Capitale di stato indipendente da francia nel 62

Due in libera associazione con altro stato) e l'anno nel quale sono state proclamate tali. la capitale di uno stato è solitamente definita come la città...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi algeri (disambigua). algeri (afi: /al'ri/; in arabo: , madinat al-jaza'ir -... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con capitale; stato; indipendente; francia; La capitale del Colorado, stato USA; capitale della Libia sul Mediterraneo; I cittadini della capitale spagnola; È la capitale della Siria; Acqua allo stato gassoso; stato di abbandono e degrado; stato solido dell acqua sotto i zero gradi; Lo stato in cui risiede il Papa; Divenne indipendente dal Ruanda nel 1962; I boeri vi fondarono una repubblica indipendente ; Tipo di monastero indipendente dalla diocesi; Libera, indipendente ; Espulsi dalla francia per il loro credo religioso; Confina con la francia e non è uno stato; In francia e in Portogallo; La pittura sulle pareti delle Grotte di Lascaux, francia ; Cerca nelle Definizioni