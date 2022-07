Capace di decidere e agire in fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di decidere e agire in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISOLUTO

Significato/Curiosita : Capace di decidere e agire in fretta

"assegno in bianco" con cui i tedeschi esortavano in qualche modo l'austria-ungheria ad agire. i tedeschi spinsero gli austriaci a fare in fretta, per negare...

Operazione sostegno risoluto (in inglese: resolute support mission) è il nome dell'operazione militare guidata dalla nato in afghanistan cominciata il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con capace; decidere; agire; fretta; Incapace come un personaggio di Italo Svevo; Dubbioso e incapace di decidere; Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro; Lo è sempre chi è capace ; Dubbioso e incapace di decidere ; Aiutano a decidere cosa mettere in valigia; L ha bianca chi può decidere ; decidere il costo di una merce; Facilitati ad agire ; agire con delicatezza modo di dire; Sveglia e pronta ad agire ; Incapace di reagire , intorpidito; Lo facilita la fretta ; Recarsi con gran fretta ; La fretta è siffatta consigliera; Fare in fretta : alla __; Cerca nelle Definizioni