Cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENORI

Significato/Curiosita : Cantanti come enrico caruso e beniamino gigli

beniamino gigli (recanati, 20 marzo 1890 – roma, 30 novembre 1957) è stato un tenore e attore italiano, uno dei più celebri cantanti d'opera del xx secolo...

Cantante non allenato e viene tentato solo da alcuni tenori lirici professionisti. infatti non tutti i tenori, anche se professionisti, sono in grado di emettere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

