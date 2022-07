Un cane come l airedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane come l airedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERRIER

Significato/Curiosita : Un cane come l airedale

La guerra. un airedale di nome jack ricevette addirittura una decorazione alla memoria per il valore dimostrato in battaglia. l'airedale terrier è utilizzato...

Norfolk terrier norwich terrier scottish terrier sealyham terrier skye terrier taboão terrier o terrier brasiliano west highland white terrier terrier di tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

