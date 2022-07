Campionati sportivi per tutte le nazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campionati sportivi per tutte le nazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONDIALI

Significato/Curiosita : Campionati sportivi per tutte le nazioni

2556 atleti da 185 diverse nazioni hanno partecipato all'evento. questa edizione dei campionati di nuoto è ricordata per l'alto numero di record mondiali...

Plurale campionati mondiali o campionati del mondo. i campionati del mondo di ciclismo su pista, disputatisi 106 volte, e i campionati mondiali completi di pattinaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

