Campagnolo andato a vivere in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campagnolo andato a vivere in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INURBATO

Significato/Curiosita : Campagnolo andato a vivere in citta

Campionessa juniores nel salto triplo ottavia cestonaro. vicenza è la città di tullio campagnolo, fondatore dell'omonima impresa, azienda leader nella produzione...

Allegato al corriere della sera nel luglio 2011. i genitori, contadini inurbati a colle di val d'elsa (siena), dopo avere fatto gli operai aprirono prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

