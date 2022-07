Camminare come soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Camminare come soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARCIARE

Significato/Curiosita : Camminare come soldati

Più due inediti, andare camminare lavorare e cristo tra i chitarristi, pubblicati sui due lati del singolo andare camminare lavorare, pubblicato in formato...

Debacle di tempe, non era certo che gli spartani sarebbero stati disposti a marciare di nuovo fuori dal peloponneso; per persuaderli a difendere l'attica, temistocle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con camminare; come; soldati; camminare con gravità; camminare senza meta; Sciolti e un po cascanti nel camminare ; Sedile con rotelle usato per imparare a camminare ; come un ricordo tolto dalla memoria; Addobbato... come un filosofo di Francoforte; Dare del denaro come compenso; Disordinato... come un letto; soldati volontari romani; Operazione militare che porta soldati via mare; Vecchi soldati a riposo; Lo sono i soldati invasori; Cerca nelle Definizioni