Calore eccessivo e mancanza d acqua - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ARSURA

(ondate di calore eccessive), costi alimentari elevati, stress causato da raccolti falliti, scarsità d'acqua, ecc. la siccità prolungata è causa di migrazioni...

arsura è un comune della romania di 1.878 abitanti, ubicato nel distretto di vaslui, nella regione storica della moldavia. il comune è formato dall'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

