Si calciano se i supplementari finiscono in parità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calciano se i supplementari finiscono in parità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORI

Significato/Curiosita : Si calciano se i supplementari finiscono in parita

Fece parare il sesto e inutile rigore. la formula con i sei rigori per squadra e la possibilità di tirare più rigori con lo stesso calciatore era ancora... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con calciano; supplementari; finiscono; parità; Lo sono due angoli consecutivi e supplementari ; Tiri dal dischetto dopo i supplementari nel calcio; Nelle finali di calcio portano ai supplementari ; Può costringere ad andare ai tempi supplementari ; Così finiscono le prove; finiscono sempre fuori; Cosi finiscono gli intermezzi; Rifiniscono le opere dei pittori; Indica parità nelle dosi; Indicava parità di dosi; Gara per risolvere una parità ; Livellare le disparità ; Cerca nelle Definizioni