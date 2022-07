Bottega in cui si assemblano libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bottega in cui si assemblano libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEGATORIA

Significato/Curiosita : Bottega in cui si assemblano libri

Con legatoria si intende sia l'antica bottega artigiana in cui venivano rilegati i libri, sia il procedimento con cui viene materialmente assemblato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

