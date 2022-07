Bomba da lanciare a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bomba da lanciare a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANATA

Significato/Curiosita : Bomba da lanciare a mano

La bomba a mano, oppure granata nel linguaggio comune, è un'arma da lancio deflagrante e monouso che, dotata di una apposita spoletta, viene utilizzata...

granata – nome alternativo della bomba a mano. granata da fucile – bomba sparabile dalla volata di un'arma da fuoco granata – proiettile contenente esplosivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

