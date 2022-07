Blocchetto di contanti dati per corrompere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocchetto di contanti dati per corrompere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MAZZETTA

Significato/Curiosita : Blocchetto di contanti dati per corrompere

mazzetta – quartiere di la spezia, confinante con il quartiere migliarina mazzetta – nel gergo, soprattutto giornalistico e politico, sinonimo di tangente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Un blocchetto per appunti; Un blocchetto ; blocchetto da 10 o 20 assegni fra; blocchetto di assegni; Prendere i contanti dal conto in banca; Maneggia assegni e contanti ; Un entrata in contanti ; In contanti , uno sull'altro; Camminare come soldati ; Supporti dati da un Comune; Soldati volontari romani; Operazione militare che porta soldati via mare; Non si lasciano corrompere ; Sviare, corrompere ; Mazzetta, bustarella, somma data per corrompere ; Inclini a farsi corrompere o a perseguire il lucro;