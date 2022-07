Bloccato da un difensore durante la partita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bloccato da un difensore durante la partita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STOPPATO

Significato/Curiosita : Bloccato da un difensore durante la partita

Posto il diretto avversario, bloccato dalla presenza del vostro compagno. se si cerca di ostacolare il difensore muovendosi è un fallo, si tratta di "blocco...

la stoppata è il gesto tecnico con il quale il giocatore in difesa devia un tiro a canestro del giocatore in attacco. nell'eseguire la stoppata, il difensore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

