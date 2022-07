Bicchiere per il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bicchiere per il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALICE

Significato/Curiosita : Bicchiere per il vino

il bicchiere di vino è un dipinto a olio su tela (66,3x76,5 cm) di jan vermeer, databile al 1659-1660 circa e conservato nella gemäldegalerie di berlino...

calice – bicchiere slanciato con stelo calice – satellite naturale irregolare del pianeta giove calice – parte del fiore calice – parte dell'esoscheletro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

L ultimo bicchiere ... della serata; Un grosso bicchiere per la birra; Il bicchiere che chiude la serata: della __; Tubicino per bere da un bicchiere o bottiglia; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; Pregiato vino rosso del Veronese; Lo è un vino che... si mastica; Giovane bovino ;