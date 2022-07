Le banconote dette verdoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le banconote dette verdoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Le banconote dette verdoni

(vorrei, allor che tu pallido e muto) - (francesco paolo tosti) vuol note o banconote - (francesco paolo tosti) wenn lichter mondenschein - (max reger) canto...

Esclusivamente in dollari alle borse di londra e new york. sotto bretton woods, era d'obbligo tenere i dollari a riserva e dunque era nota la somma di dollari in possesso...