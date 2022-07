Bagnato come di rugiada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagnato come di rugiada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RORIDO

Significato/Curiosita : Bagnato come di rugiada

La fase di raccolta delle uve occorre comunque rispettare alcune regole: è necessario evitare di raccogliere l'uva bagnata (da pioggia, rugiada o nebbia)...

Salvetta,il rio, l'argenteo fonte,l'augellin loquace, l'ombrosa valle,il rorido pendio; se il giorno splende,e se la notte tace, suonano ognor con lene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con bagnato; come; rugiada; Lembo di terra bagnato dalle acque; Un po bagnato ; Può causarlo una frenata sul bagnato ; Slittare su un pavimento bagnato ; Protettive... come genitrici; Nordica come la cantante Björk; Melodia vocale dondolante come un altalena; Cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli; Francesi come i pittori C. Monet ed É. Manet; Umide di rugiada ; Deposito di rugiada congelata; rugiada cristallizzata; Lo sono i prati aspersi di rugiada ; Cerca nelle Definizioni