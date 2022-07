Babbo Natale... in Spagna spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Babbo Natale... in Spagna spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAPA NOEL

Significato/Curiosita : Babbo natale... in spagna spa

Maria nell’arte: iconografia e iconologia mariana in venti secoli di cristianesimo, gangemi editore spa, isbn 978-88-49-25025-1, p. 92. ^ gn 3,15, su laparola...

Petit papa noël (= “piccolo babbo natale”) è una celebre e moderna canzone natalizia francese, scritta da raymond vinci (autore del testo) ed henri martinet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con babbo; natale; spagna; La renna di babbo Natale più famosa; Santa __: il babbo Natale degli Inglesi; Circondano il nababbo ; Il santo da cui sembra derivi babbo Natale; La renna di Babbo natale più famosa; Il paese natale ; Si prepara prima di natale ; Lo è il 23 dicembre rispetto al natale ; Popolavano l antica spagna ; Lo fu Letizia Ortiz moglie del re di spagna ing; Mestiere di Letizia Ortiz moglie del re di spagna ; La spagna che canta; Cerca nelle Definizioni