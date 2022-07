Attrezzo da ginnastica da saltare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo da ginnastica da saltare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALLINA

Significato/Curiosita : Attrezzo da ginnastica da saltare

L’ascella della ginnasta serve per saltare durante l'esercizio di ginnastica ritmica è molto importante il maneggio dell'attrezzo che deve essere molto vario...

Altri file su val cavallina wikivoyage contiene informazioni turistiche su val cavallina portale web del comitato turistico invalcavallina, www.invalcavallina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

