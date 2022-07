Attività per il benessere della persona ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività per il benessere della persona ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WELLNESS

Significato/Curiosita : Attivita per il benessere della persona ing

Sportiva, il pilota dovette troncare ogni attività agonistica a causa di un forte esaurimento nervoso, che lo costrinse a ritornare a modena per lunghe cure...

Il termine wellness è un'estensione ed evoluzione del concetto di fitness sviluppatosi agli inizi degli anni ottanta. questo concetto è nato da un cambio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

