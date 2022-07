Attività fisica che non produce acido lattico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività fisica che non produce acido lattico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AEROBICA

Significato/Curiosita : Attivita fisica che non produce acido lattico

Quantità di acido lattico che il muscolo riesce a tollerare e che può essere aumentata con l'allenamento. piccole quantità di acido lattico possono essere...

L'allenamento aerobico può essere definito come cardiofitness. attrezzi come lo step, la bike, video lezioni di aerobica latino-americana, afro-aerobic, combi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con attività; fisica; produce; acido; lattico; Coadiuvato nello svolgimento di un attività ; attività ludica; L attività svolta tra luglio e ottobre in campagna; L attività di chi prepara l esame; Gemelli uniti fisica mente dalla nascita; In fisica , il suo contrario è viscoso; Una improvvisa depressione fisica ; Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica ; Le produce la Ducati; Che produce l effetto voluto; Si produce nell atmosfera; Si produce gridando; Un acido vitale; Placido e quieto; Sigla dell acido ribonucleico; Consumate da un acido ; Nucleo galattico luminoso che emette onde radio; Chi rischia uno shock anafilattico ; Miss e Mister... di un concorso intergalattico !; Corpo galattico molto luminoso; Cerca nelle Definizioni