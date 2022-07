L Attilio che sconfisse Cartagine a Ecnomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Attilio che sconfisse Cartagine a Ecnomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L attilio che sconfisse cartagine a ecnomo

quando, fra il 256 a.c. e il 255 a.c. roma portò la guerra in africa. cartagine venne sconfitta nella battaglia di capo ecnomo da una grande flotta...

regolo – piccola costellazione dell'emisfero meridionale regolo – la stella più brillante della costellazione del leone regolo della fortezza – creatura...