Un artigiano come Geppetto - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : FALEGNAME

Folla di personaggi memorabili. definiva se stesso "un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo". ha lasciato opere ricche di satira e velate...

Un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. l'attività di tale artigiano è detta falegnameria. bisogna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

