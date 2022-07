Area in cui è proibito il volo ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area in cui è proibito il volo ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NO FLY ZONE

Area in cui e proibito il volo ing

It. url consultato il 16 luglio 2021. ^ il disegno della città e le sue trasformazioni (pdf), su ing.univaq.it. url consultato il 6 gennaio 2021. ^ l'aquila:...

D'interdizione al volo (in inglese no-fly zone, sigla: nfz) è un territorio entro il quale vige il divieto di sorvolo. tali zone vengono di solito dichiarate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

