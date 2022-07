Appoggio per la schiena di un divano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appoggio per la schiena di un divano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPALLIERA

Significato/Curiosita : Appoggio per la schiena di un divano

Sceglie di ritrarre una adolescente, appena uscita dalla tinozza nella quale ha fatto presumibilmente il bagno, mentre siede su un divano in un interno...

spalliera svedese – attrezzo ginnico spalliera – accessorio impiegato per suonare il violino o la viola spalliera – quartiere di trento spalliera – struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

appoggio ... per l ape; Punti di appoggio ; Ausilio, appoggio ; Un appoggio per la testa; I peli sulla schiena del maiale; schiena di un animale che si cavalca; Un metodo di allenamento benefico per la schiena ; Ha la schiena di vetro; divano imbottito; Il divano letto alla turca; divano a S; divano alla turca;