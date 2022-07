Antichi cavalli da carico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi cavalli da carico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONZINI

Significato/Curiosita : Antichi cavalli da carico

(pferde stärke, "forza del cavallo"); pk nei paesi bassi (paardenkracht, "forza del cavallo"); ch in francia (chevaux, "cavalli", sottinteso "vapore", perché...

Il termine ronzino indica un cavallo dalla cattiva conformazione. non indica quindi una razza, ma un cavallo senza pedigree, meticcio, piccolo e magro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

