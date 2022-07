Antica moneta romana, valeva un quarto di denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica moneta romana, valeva un quarto di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SESTERZIO

Significato/Curiosita : Antica moneta romana, valeva un quarto di denaro

Una moneta romana. durante la repubblica romana era una piccola moneta d'argento, coniata raramente. durante l'impero romano era una moneta in lega di rame...

Denario diventò di sedici assi), il sesterzio assunse il valore di 4 assi. durante la repubblica romana il sesterzio era una moneta d'argento, coniata sporadicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

