Antica lavoratrice addetta al bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica lavoratrice addetta al bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAVANDAIA

Significato/Curiosita : Antica lavoratrice addetta al bucato

Si intende sia le attività domestiche (cucinare, pulire la casa, fare il bucato etc.), sia le attività di cura dei bambini e degli adulti conviventi. si...

Il torrente lavandaia è un piccolo corso d'acqua che si snoda nel territorio del parco regionale di montevecchia e della valle di curone per una lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

