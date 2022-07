Annunciarsi colpendo con le nocche sulla porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annunciarsi colpendo con le nocche sulla porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BUSSARE

Significato/Curiosita : Annunciarsi colpendo con le nocche sulla porta

Altre definizioni con annunciarsi; colpendo; nocche; sulla; porta; Far stancare colpendo al bacino; Si dà tuffandosi e colpendo l'acqua con l'addome; Incitare un cavallo colpendo ne i fianchi coi piedi; Articolazioni come le nocche ; Gli gnocche tti con il pesto; Battere le nocche sulla porta chiedendo di entrare; Colpetto con le nocche ; Permette di spolverare il formaggio sulla pasta; Una cavalcata del calciatore... sulla fascia; Una coincidenza con l accento sulla A; Fastidio sulla pelle che passa grattandosi; Trasporta no alieni: dischi __; Come una porta ta decorata con elementi estetici; La sposa preparava quello nuziale da porta r con sé; Modifica che porta soluzioni più efficienti; Cerca nelle Definizioni