Annaffiato estesamente, come un campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annaffiato estesamente, come un campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRRIGATO

Significato/Curiosita : Annaffiato estesamente, come un campo

Aveva in mente di prendere parte alla costruzione della diga che avrebbe irrigato oltre centomila ettari di terra. era un grande progetto che vedeva a capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Raccontare estesamente