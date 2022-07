L animale... chiuso in se stesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale... chiuso in se stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICCIO

Significato/Curiosita : L animale... chiuso in se stesso

Disambiguazione – "animali" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi animali (disambigua). disambiguazione – "animale" rimanda qui. se stai cercando...

riccio, nome comune degli animali della sottofamiglia erinaceinae, in particolare il riccio comune riccio di mare – nome comune di diversi animali marini... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con animale; chiuso; stesso; Ci si conserva il concime di origine animale ; Non mangia cibo di origine animale ; animale da traino delle zone polari; animale coi fanoni; Veicolo chiuso e adattato per il trasporto; Dischiuso nuovamente; Fu chiuso dalla legge Basaglia; Come dire socchiuso ; stesso ... meno comune; Punto che porta gli avversari allo stesso livello; Una parola diversa per lo stesso significato; Si compiace troppo di se stesso ; Cerca nelle Definizioni