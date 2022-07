Amico di Achille che lottò nella guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amico di Achille che lottò nella guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATROCLO

Significato/Curiosita : Amico di achille che lotto nella guerra di troia

Avvenuto nel 1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia. nella mitologia greca, la guerra di troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli achei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi patroclo (disambigua). patroclo (in greco antico: pt, pátroklos o pat, patrokls... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con amico; achille; lottò; nella; guerra; troia; Un dotto islamico ; amico ... che abbaia; Un amico di Tizio; Si dà all amico ; Il mitico padre di achille ; Figlio di achille ; Cantò l ira di achille ; Il padre di achille ; Chi lottò per l'Italia unita nel Risorgimento; Spennella re colore sulla tela; Sono 40 nella storia di Alì Babà; Memorie conservate nella mente; È venerabile nella Massoneria; Gas tossico usato nella Prima guerra ; I paesi che in guerra non si schierano; Corrente di pensiero che rifiuta la guerra ; Scrisse guerra e Pace; Le porte da cui entrò il cavallo di troia ; Narra dell assedio di troia ; Monte presso troia ; Cittadina di troia ; Cerca nelle Definizioni