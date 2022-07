Amante del sapere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amante del sapere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILOSOFO

Significato/Curiosita : Amante del sapere

"filosofo" quando avvertiva che l'uomo può solo essere amante del sapere ma mai possederlo del tutto, poiché questo appartiene interamente soltanto agli...

Primo filosofo della tradizione greca la datazione del primo utilizzo del termine greco antico philosophia e dei suoi derivati philosophos (filosofo) e philosophein... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

