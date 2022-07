Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESTEROFILO

Significato/Curiosita : Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri

Pratiche e leggende. a partire dal secondo tomo degli "usi e costumi", de nino ha strutturato in categorie le usanze abruzzesi riportate: usi e costumi abruzzesi...

Costume dell'italia del dopoguerra, evidenziando brillantemente il mito esterofilo dell'america, terra agognata e sospirata, di cui si conoscevano abiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

