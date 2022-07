Altezza in centimetri o morale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altezza in centimetri o morale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATURA

Significato/Curiosita : Altezza in centimetri o morale

Un'approssimazione minima o massima dell'altezza possibile. definendo altezza paterna ap e altezza materna am e come margine la variabile x in cm si può esprimere...

La statura (dal latino statura(m), da status, "stato", "condizione") o altezza corporea è un carattere somatico che esprime l'ordine di grandezza del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con altezza; centimetri; morale; Si può dedurre dall altezza del Sole; altezza ... musicale; Contenitori ad altezza ombelico; Accessorio unisex ad altezza ombelico; Equivalgono a 91 centimetri abbondanti; Il cavalluccio lungo tra i 10 e i 20 centimetri ; Equivale a 10.000 centimetri cubi; I centimetri che misurano i motori a scoppio; Tratta la filosofia della morale ; Punito o... rispettoso della morale ; Lo scrittore Graciún y morale s; Rispettosi della morale ; Cerca nelle Definizioni