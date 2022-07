Alterazioni rispetto alla norma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterazioni rispetto alla norma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANOMALIE

Significato/Curiosita : Alterazioni rispetto alla norma

Meccanismi fisiopatologici molto diversi rispetto al diabete mellito, infatti in caso di din non si riscontrano alterazioni nella concentrazione di glucosio nel...

Caratteristici nella disposizione delle anomalie positive e negative dell'intensità del campo magnetico; le anomalie sono generalmente disposte in modo da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con alterazioni; rispetto; alla; norma; Soggetto ad alterazioni che guastano; alterazioni dei globuli rossi; alterazioni respiratorie, possono essere notturne; rispetto si delle regole; Punito o... rispetto so della morale; Lo è il 23 dicembre rispetto al Natale; rispetto si della morale; Sobbalzo improvviso e alla rmante; Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo; È d oro alla fine degli arcobaleni; Divisa indossata dalla servitù in case nobili; Vocali nella norma ; È storico quello avvenuto in norma ndia nel 1944; La giuria dei norma li cittadini; Sbarcarono in norma ndia; Cerca nelle Definizioni