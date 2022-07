Aiutano la crescita notevole dei muscoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutano la crescita notevole dei muscoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STEROIDI

Significato/Curiosita : Aiutano la crescita notevole dei muscoli

Forza bruta, ma anche estetica del corpo e dei muscoli) a partire dalla fine del xix secolo in europa. uno dei pionieri fu l'atleta di origine prussiana...

Produce un'ampia serie di altri steroidi, tra cui gli ormoni sessuali dei vertebrati. gli effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti si manifestano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con aiutano; crescita; notevole; muscoli; aiutano a decidere cosa mettere in valigia; aiutano a stare meglio; aiutano in certi salti; aiutano a dimagrire; crescita progressiva; Improvvisa crescita dei prezzi; Impianto per studiare la crescita delle piante; Un'improvvisa decrescita ; Animali con una memoria notevole ; notevole , considerevole, come un bel compenso; Marcato, pronunciato, notevole ; Massa notevole ; muscoli che si sviluppano con gli estensori; Il metallo... dei muscoli ; Il building che... fa i muscoli ; Irrora i muscoli della regione posteriore della gamba; Cerca nelle Definizioni