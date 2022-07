Agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIMETTA

Significato/Curiosita : Agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie

Delle limette dolci e viene coltivata solamente in italia, dato che la produzione californiana è stata abbandonata. citrus limetta pursha, o limetta dolce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

agrume giallo; Piante nell agrume to; Pregiatissimo agrume di origine australiana; A contatto con la pelle quando s impugna un agrume ; C è quella magica, cieca... o verde ; L associazione che ha per simbolo un cigno verde ; Lucertolone verde smeraldo; La salsa verde sui nachos; Gas tossico usato nella Prima Guerra; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Rapporto tra due lati usato nell arte: __ aurea; È usato per sanificare; Un cocktail a base di rhum bianco e menta; cocktail con cognac, bitter e assenzio; cocktail a base di gin, succo di limone e soda; Un po vino un po liquore, spesso nei cocktail ; Si accorcia usandola; accorcia ti dall apostrofo; accorcia re di poco i capelli; accorcia re, ridurre; Un trucco per le unghie ; Grosse unghie nelle zampe dei cavalli e dei bovini; Così è l acetone per lo smalto da unghie ; Proteina che hanno in comune unghie e capelli;