Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLORARE

Significato/Curiosita : Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero

(lambda) in bianco al centro della bandiera e un triangolo rosa o nero nell'angolo superiore sinistro. sono stati aggiunti altri colori: per esempio a san francisco...

Il bambino che imparò a colorare il buio è un romanzo scritto dallo scrittore statunitense nicholas sparks e dall'ex atleta olimpionico billy mills e pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

