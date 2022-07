Afferrare un concetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Afferrare un concetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARPIRE

Significato/Curiosita : Afferrare un concetto

Indizi o elementi per afferrare un concetto. la locuzione è utilizzata per indurre il destinatario a dedurre le conclusioni di un ragionamento volutamente...

Sicurezza informatica, è lo studio del comportamento di una persona al fine di carpire informazioni utili. essa è utilizzata soprattutto dagli hacker (più in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con afferrare; concetto; afferrare con il sesto senso; afferrare con la mente; Arnesi per afferrare ; afferrare ... al volo; Semplificazione usata per capire un concetto ; Una frase concetto sa; Struttura o concetto relativo a una frase; Preconcetto , non verificato; Cerca nelle Definizioni