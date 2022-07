Affacciato oltre un parapetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affacciato oltre un parapetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPORTO

Significato/Curiosita : Affacciato oltre un parapetto

In alcuni casi un qualche tipo di ballatoio con funzione difensiva simile agli "sporti" dei castelli medievali, protetto da un parapetto verticale. le...

In alcuni casi un qualche tipo di ballatoio con funzione difensiva simile agli "sporti" dei castelli medievali, protetto da un parapetto verticale. le...

Altre definizioni con affacciato; oltre; parapetto; Stato usa affacciato sullo stretto di Bering; Porto calabrese affacciato sullo Ionio; Stato africano affacciato sull Atlantico: Costa __; Capoluogo pugliese affacciato sul mar Adriatico; Straripare oltre gli argini di un fiume; oltre ogni limite conveniente; Il Peck premio Oscar per Il buio oltre la siepe; Noto faraone che regnò oltre settanta anni; parapetto in metallo di scale e balconi; parapetto di metallo che protegge e delimita; parapetto che divide il presbiterio dalla navata; È come un parapetto di pietra o legno; Cerca nelle Definizioni