Adorna il collo del leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adorna il collo del leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRINIERA

Significato/Curiosita : Adorna il collo del leone

Equini, la criniera ricopre la parte superiore del collo, mentre il collo di un leone maschio ne è completamente circondato. la criniera dei maschi è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con adorna; collo; leone; adorna comunemente i cimiteri; Le Ninfe che adorna no la fontana in Piazza dell Esedra a Roma; adorna no le chiese; adorna no la Basilica di San Vitale a Ravenna; Così è la sciarpa intorno al collo ; Panno di lino che copre il collo dei sacerdoti; Famiglia di uccelli con collo e zampe lunghe; Premio che va al collo ; La leone attrice e conduttrice; Il fiume che vide la disfatta di Napoleone I; Andato per Brancaleone ; Peter de II leone d inverno; Cerca nelle Definizioni