Acquistare un bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acquistare un bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPRARE

Significato/Curiosita : Acquistare un bene

Singole rate di leasing. un esempio può chiarire: si supponga di dover acquistare un bene o un immobile dall'esborso molto alto; con un finanziamento (ipotecario...

Preludio a un posto di lavoro nella sua holding. samuel non intende farsi comprare e tenta di andarsene, venendo inseguito da benjamin che lo strattona, facendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

