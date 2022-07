Acclamazioni, tripudi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acclamazioni, tripudi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Pochissime concessioni, peraltro di secondaria importanza. ciò nonostante le acclamazioni entusiastiche del popolo francese verso chiaramonti, ovunque egli passasse...

L'ovazione (in latino ovatio) o piccolo trionfo (in greco pe aµß) era una cerimonia in cui nell'antica roma venivano resi gli onori ad un generale...