Abito da cerimonia con i pantaloni rigati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito da cerimonia con i pantaloni rigati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Significato/Curiosita : Abito da cerimonia con i pantaloni rigati

Durante gli eventi solenni e le cerimonie mattutine; ancora oggi, con poche variazioni, rimane l'abito maschile da cerimonia diurna per le occasioni formali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tait (disambigua). tait era la dea egizia della tessitura t3yt con la variante: forma di neith... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con abito; cerimonia; pantaloni; rigati; Lungo abito elegante maschile del passato fra; Un abito da matrimoni; Un abito femminile di foggia sportiva; Programma TV con inviati in tipico abito nero; Una cerimonia marinara; Un elegante abito maschile da cerimonia ; cerimonia , funzione; Può esserlo una cerimonia quando avvicina ad un culto; Le doppie nei pantaloni ; Scomparto dei pantaloni ; Quello dei pantaloni non galoppa; Reggono i pantaloni ; Non sbrigati ; Si dice di giudizio assai sbrigati vo; Non ancora sbrigati ; Lo sono i modi diretti e sbrigati vi; Cerca nelle Definizioni