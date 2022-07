Abitavano il Portogallo ai tempi di Roma antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitavano il Portogallo ai tempi di Roma antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUSITANI

Significato/Curiosita : Abitavano il portogallo ai tempi di roma antica

Religione monoteista più antica a essere praticata. a roma è documentata una presenza ininterrotta dell'ebraismo fin dai tempi precedenti la comparsa del...

Portoghesi moderni considerano i lusitani come i loro antenati ed il termine è talvolta usato come sinonimo di portoghesi. i lusitani erano popolazioni parlanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con abitavano; portogallo; tempi; roma; antica; La abitavano anticamente i siciliani; abitavano la Magna Grecia; abitavano nel serraglio; abitavano l odierna Lorena; In Francia e in portogallo ; Circolavano in portogallo e Brasile; Un castello dei Templari in portogallo ; Comprende anche portogallo e Norvegia; tempi o romano con la tomba di Raffaello; Un tempi o milanese della lirica; Lo erano i tempi di Chaplin; Tipo di coreografia nata ai tempi delle corti; Espressione di stupore tipicamente roma na; Quella di Carre vide i Parti sconfiggere i roma ni; Tutte le __ portano a roma ; Nomignolo infantile roma no della carne; antica lavoratrice addetta al bucato; Che tende al declino perdendo l antica gloria; Enorme e smisurato come una statua antica ; La abitavano antica mente i siciliani; Cerca nelle Definizioni