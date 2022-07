__ Zingaretti: è Montalbano in tivù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Zingaretti: è Montalbano in tivù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUCA

Significato/Curiosita : __ zingaretti: e montalbano in tivu

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luca (disambigua). luca è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili alterati:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Luisa __ e Luca zingaretti ; Lo zingaretti che è Montalbano; Il noto attore zingaretti ; L'attore zingaretti ; Lo Zingaretti che è montalbano ; Cesare __: ò il Mimi Augello di montalbano ; Colleghi di montalbano ; L autore che ha creato il commissario montalbano ; Diletta __, Conduttrice in tivù ; La Marcuzzi della tivù iniz; Giorgio chef in tivù ; Rileva le preferenze di chi guarda la tivù ;