Visita di controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visita di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ISPEZIONE

Significato/Curiosita : Visita di controllo

La visita medica di controllo domiciliare (vmcd), impropriamente detta visita fiscale, in medicina (specificatamente la medicina legale) e nel diritto...

Disambiguazione – se stai cercando la pratica medica, vedi ispezione (medicina). l'ispezione nel diritto processuale penale è un mezzo di ricerca della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con visita; controllo; Sul biglietto da visita ; Io sono un __, disse Kennedy nel 1963 in visita in Germania; Il sistema per auscultare e visita re ammalati molto lontani; Si fa visita ndo la città; Il controllo di una produzione; Fuori controllo , esuberanti... come fiamme; Fuori controllo , estremamente esuberanti; Sistema di controllo della velocità in autostrada; Cerca nelle Definizioni