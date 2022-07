Telefonino per le app - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Telefonino per le app. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SMARTPHONE

Significato/Curiosita : Telefonino per le app

Vedi cellulare (disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in svizzera), nel campo delle telecomunicazioni...

Termine "smartphone", invece, non apparve fino al 1997 quando la ericsson descrisse il suo gs88 "penelope" uno smart phone. il primo smartphone in assoluto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con telefonino; Non c è se il telefonino non prende; L autoscatto con il telefonino ; Si usa per ridare energia al telefonino ; Per il telefonino ci sono quelle polifoniche; Cerca nelle Definizioni