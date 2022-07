Si suole dire che non è acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suole dire che non è acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLASSE

Significato/Curiosita : Si suole dire che non e acqua

Commerciale e infrastrutturale per traffico aereo, ferroviario, automobilistico, fluviale e marittimo: per questo, si suole dire che dalla città si aprono...

classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. può riferirsi a: classe – nella scuola, insieme di alunni che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Una gomma per suole ; Invece delle suole di cuoio; Gomma usata per fare suole ; suole velarsi il viso; Il posto del dire ttore d orchestra; Ettore dire sse Ceravamo tanto amati; Bosso, indimenticato compositore e dire ttore d orchestra; Su di essa viene dire ttamente lavorato il pescato; Pesci verdastri d acqua dolce; Una brocca per l acqua ; Miscuglio di farina e acqua ; Si può farla solo in acqua ;