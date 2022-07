La si studia per ottenere la patente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si studia per ottenere la patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Significato/Curiosita : La si studia per ottenere la patente

Free energy (energia gratuita) per indicare l'energia ottenibile con questi sistemi : più precisamente si cerca di ottenere energia utilizzabile da fonti...

Alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori il lemma teorìa (ea) originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

